Чт, 2.01.2020
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Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке
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Дональд и Мелания Трамп.

ФОТО: Jim Rassol/ZUMAPRESS.com

Мелания Трамп, которая всегда демонстрирует изысканные и стильные образы, для встречи Нового года 2020 выбрала также интересный и дорогой наряд, пишет Сегодня.

Так, ежегодно Дональд и Мелания Трамп устраивают во Флориде праздничную вечеринку, на которую приглашают друзей, в частности, политиков. В этом году президентская чета также устроила вечеринку и в сети появились несколько фото, на которых можно увидеть президента США и первую леди в праздничном наряде.

Дональд и Мелания Трамп.

ФОТО: JIM WATSON/AFP

Новый год Мелания Трамп встретила в роскошном платье от бренда Givenchy. Вечернее платье было расшито темными и светлыми пайетками.

Дональд и Мелания Трамп.

ФОТО: TOM BRENNER/REUTERS

Новогодний образ первая леди завершила лаконичными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем.

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