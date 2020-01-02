Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

Так, ежегодно Дональд и Мелания Трамп устраивают во Флориде праздничную вечеринку, на которую приглашают друзей, в частности, политиков. В этом году президентская чета также устроила вечеринку и в сети появились несколько фото, на которых можно увидеть президента США и первую леди в праздничном наряде.