Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке
Мелания Трамп, которая всегда демонстрирует изысканные и стильные образы, для встречи Нового года 2020 выбрала также интересный и дорогой наряд, пишет Сегодня.
Так, ежегодно Дональд и Мелания Трамп устраивают во Флориде праздничную вечеринку, на которую приглашают друзей, в частности, политиков. В этом году президентская чета также устроила вечеринку и в сети появились несколько фото, на которых можно увидеть президента США и первую леди в праздничном наряде.
Новый год Мелания Трамп встретила в роскошном платье от бренда Givenchy. Вечернее платье было расшито темными и светлыми пайетками.
Новогодний образ первая леди завершила лаконичными украшениями, идеальной укладкой волос и макияжем.