Фигура мечты: Ева Лонгория впервые за долгое время показала пышные формы в купальнике

Актриса Ева Лонгория не перестает восхищать своих поклонников идеальной фигурой. Так, в последнее время каждое новое появление звезды на публике вызывало настоящий фурор: Ева, которая заметно похудела после родов, выгодно подчеркивала соблазнительные формы эффектными нарядами. А в этот раз Лонгория буквально взорвала Инстаграм новой фотографией в купальнике.