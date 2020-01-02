Чт, 2.01.2020
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Фигура мечты: Ева Лонгория впервые за долгое время показала пышные формы в купальнике

Eva Longoria

ФОТО: Jennifer Graylock/EMPICS Entertainment

Актриса восхищает шикарными формами.

Актриса Ева Лонгория не перестает восхищать своих поклонников идеальной фигурой. Так, в последнее время каждое новое появление звезды на публике вызывало настоящий фурор: Ева, которая заметно похудела после родов, выгодно подчеркивала соблазнительные формы эффектными нарядами. А в этот раз Лонгория буквально взорвала Инстаграм новой фотографией в купальнике.

На фото актриса в крошечном бикини пьет коктейль на пляже. Судя по всему, Ева решила провести рождественские выходные где-нибудь в теплых краях.

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