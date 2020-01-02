Сон в новогоднюю ночь: смыслы и знаки сновидений

Именно в этот праздничный и мистический период, когда человек подводит итоги прожитого и строит планы на будущее, его мозг аккумулирует и обрабатывает огромное количество важнейшей информации, на которую стоит обратить внимание.

Медиумы среди нас

Бывает так, что на приём приходят люди, у которых особые отметины, линии на больших пальцах, а они даже этого не понимают. И я им объясняю, что у них есть задатки ясновидящих,

— говорит Леднев.

По словам экстрасенса, этим людям снятся сны, которые потом сбываются, но сами меченные медиумы поутру о них часто просто забывают. Обычный человек тоже может систематизировать и "прочитать" знаки или предупреждения во сне, и даже управлять им, влияя на судьбу и меняя её, если "расшифрует" следующие образы:

Подарки и застолья

Символизируют острые потребности вас или ваших близких. Подарки во сне отражают ваши скрытые потребности или указывают на то, чего не хватает вашим близким. В зависимости от того, что вы дарите во сне, или дарят вам, а также просят подарить родственники, можно судить об отношениях с ними, полагает Анатолий Леденёв.

Люди во сне

Нужно обратить внимание на поведение этих людей во сне и свою реакцию. Посещение гостей или старый друг, увиденный во сне (особенно, если вы давно не общаетесь, причём не по вашей вине), может означать, что именно вам нужно сделать первый шаг к примирению. Порой вопреки справедливости и собственной гордыни, а именно с ней нужно бороться, чтобы избежать проблем, предупреждает такой сон.

Покойники и демоны во сне

Знак, который говорит о серьёзных переменах. Усопшие всегда снятся к переменам: погоды, места жительства или работы. Важно при этом что они делают в вашем сне, говорят или молчат, как ведут себя, объясняет экстрасенс.

Важно также не спутать знаки. До Рождества продолжается Петров пост и православные связывают этот период с воздержание от сильных искушений, борьбой с ними. Поэтому очень часто, вплоть до Рождества во снах являются бесы в различных, иногда невообразимых, обличиях,

— рассказал ясновидящий Анатолий Леденёв

Эротические сны

Нехватка или переизбыток секса. Психологи и психиатры связывают навязчивые сны с яркими эротическими, а иной раз откровенно порнографическими сценами с различными проблемами в интимной сфере: от сексуальной неудовлетворенности, которая компенсируется за счет визуальных образов во снах, до обратной проблемы, и расстройств сексуального поведения, связанных с постоянным желанием секса.

Повторяющиеся сны

Зацикленность на определенном сюжете во сне говорит о его повышенной значимости. Нельзя игнорировать знаки из периодически повторяющихся снов, тем более если они "зациклились" в этот переломный новогодний период, предупреждает Анатолий Леденёв.

В это время года происходит концентрация энергии и информации, накопление фактов, поэтому предупреждения усиливаются и сны повторяются всё чаще,

— объясняет он.