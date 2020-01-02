Лайма Вайкуле поздравляет жителей Эстонии с Новым годом и приглашает повеселиться

Латвийская певица Лайма Вайкуле в первый день 2020 года поздравила своих друзей и поклонников из Эстонии с праздником и пожелала всем всего самого доброго. Артистка очень любит Прибалтику, потому что сама здесь родилась и проводит ежегодный музыкальный фестиваль в Юрмале.