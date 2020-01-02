Чт, 2.01.2020
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Лайма Вайкуле поздравляет жителей Эстонии с Новым годом и приглашает повеселиться

Лайма Вайкуле

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Латвийская певица Лайма Вайкуле в первый день 2020 года поздравила своих друзей и поклонников из Эстонии с праздником и пожелала всем всего самого доброго. Артистка очень любит Прибалтику, потому что сама здесь родилась и проводит ежегодный музыкальный фестиваль в Юрмале.

24-26 июля 2020 года в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале пройдет ежегодный музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Jūrmala». Больше информации на www.laimafestival.lv. Там обычно каждый год выступают и артисты из Эстонии, а также из России, Украины и других ближайших к нам стран. 

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