«Мы живем вместе»: Ольга Бузова рассказала, с кем состоит в отношениях

Избранником певицы стал известный блогер.
Ольга Бузова тяжело переживала развод с мужем Дмитрием Тарасовым. Звезда посвятила экс-супругу несколько песен, а также делилась своими переживаниями в многочисленных интервью. И пока сам Тарасов успешно строил свою личную жизнь с новой возлюбленной Анастасией Костенко, которая вскоре должна родить Дмитрию уже второго ребенка, Бузова была одна. Однако, по всей видимости, и в личную жизнь Ольги наконец-то пришло долгожданное счастье.
Так, не так давно в сети заговорили, что артистка встречается с известным блогером и начинающим музыкантом Давидом Манукяном. А на днях и сама Ольга подтвердила свой роман:
Я никому об этом не говорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину. Я не знаю, насколько у меня получится это сохранить, потому что я артист, моя жизнь всегда на виду. Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы "В" и "Г". И ко мне пришел "План Д". Его зовут Давид.