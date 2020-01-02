«Мы живем вместе»: Ольга Бузова рассказала, с кем состоит в отношениях

Я никому об этом не говорила, потому что, возможно, счастье действительно любит тишину. Я не знаю, насколько у меня получится это сохранить, потому что я артист, моя жизнь всегда на виду. Это такой мирок, который я храню и оберегаю. Мы живем вместе. Я пропустила буквы "В" и "Г". И ко мне пришел "План Д". Его зовут Давид.