Гадания на Крещение в домашних условиях

В прежние времена на Крещение девушки гадали на любовь, а также привлекали внимание понравившихся парней с помощью безвредных приворотов. В современном мире гадания вновь обретают популярность, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают несколько простых, но верных способов заглянуть в собственное будущее.

Гадание на любовь

Узнать, что чувствует молодой человек по отношению к девушке, можно с помощью двух спичек. Девушке нужно остаться одной и сосредоточиться на образе парня. Как только образ всплывет в мыслях, нужно взять коробок и поставить по его бокам по спичке, а затем поджечь. На искреннюю симпатию и любовь укажут спички, склоняющиеся головками друг к другу. В том случае, если спички отклоняются друг от друга, отношения не продлятся долго, или же у парня уже есть любимая.

Гадание на будущего мужа

Девушке следует взять несколько луковиц и загадать на каждую имя потенциального мужа. Луковицы ставят в воду и ждут, пока они пустят зеленые стрелы. Та, что «взойдет» первая, укажет, кто из загаданных парней может стать супругом в скором будущем.

Крещенское гадание на суженого

Нужно написать на чистом листке бумаги имя поклонника, положить в блюдце или тарелку, а затем поджечь. Листок, сгоревший не полностью, укажет на прекрасные романтические отношения, что ждут впереди.

Гадание на жениха

На двенадцати листах бумаги нужно написать имена мужчин и положить их под подушку, предварительно перемешав. С утра достаньте листок не глядя и прочитайте, чье имя на нем указано. По поверьям, парень с таким именем вскоре предложит вам встречаться, а может быть, станет вашим супругом в текущем году.

Гадание на желание

Припасите 7 пуговиц всех цветов радуги или кусочки разноцветной бумаги. Поместите их в коробку, выставите на балкон или за окно на ночь, загадайте заветное желание. С утра внесите коробочку в дом и не глядя достаньте один из предметов. По его цвету можно определить, сбудется ли загаданное:

красный цвет — ваше желание сбудется в ближайшее время;

оранжевый цвет — будут трудности, но желание исполнится после их преодоления;

желтый цвет — желание исполнится тогда, когда вы меньше всего будете к этому готовы;

зеленый цвет — ни с кем не делитесь загаданным, чтобы никто не помешал вам осуществить мечту;

голубой цвет — ваше желание уже начало исполняться;

синий цвет — вы должны быть осторожны, иначе задуманное не исполнится;

фиолетовый цвет — ваше желание исполнится, но не скоро.

Гадание на судьбу

В крещенскую ночь можно увидеть вещий сон и получить ответ на самый значимый вопрос. Перед тем как лечь в кровать, подумайте о том, что вам хотелось узнать. После пробуждения вспомните все, что вам снилось.