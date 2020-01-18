Гадания на Крещение в домашних условиях

Крещенские гадания берут начало из далекого прошлого, и наши предки верили, что именно в этот день можно узнать свою судьбу. Несмотря на то что церковь не разрешает гадания, в день Крещения она идет на уступки в знак уважения к древним традициям Руси.
В прежние времена на Крещение девушки гадали на любовь, а также привлекали внимание понравившихся парней с помощью безвредных приворотов. В современном мире гадания вновь обретают популярность, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают несколько простых, но верных способов заглянуть в собственное будущее.
Гадание на любовь
Узнать, что чувствует молодой человек по отношению к девушке, можно с помощью двух спичек. Девушке нужно остаться одной и сосредоточиться на образе парня. Как только образ всплывет в мыслях, нужно взять коробок и поставить по его бокам по спичке, а затем поджечь. На искреннюю симпатию и любовь укажут спички, склоняющиеся головками друг к другу. В том случае, если спички отклоняются друг от друга, отношения не продлятся долго, или же у парня уже есть любимая.
Гадание на будущего мужа
Девушке следует взять несколько луковиц и загадать на каждую имя потенциального мужа. Луковицы ставят в воду и ждут, пока они пустят зеленые стрелы. Та, что «взойдет» первая, укажет, кто из загаданных парней может стать супругом в скором будущем.
Нужно написать на чистом листке бумаги имя поклонника, положить в блюдце или тарелку, а затем поджечь. Листок, сгоревший не полностью, укажет на прекрасные романтические отношения, что ждут впереди.
Гадание на жениха
На двенадцати листах бумаги нужно написать имена мужчин и положить их под подушку, предварительно перемешав. С утра достаньте листок не глядя и прочитайте, чье имя на нем указано. По поверьям, парень с таким именем вскоре предложит вам встречаться, а может быть, станет вашим супругом в текущем году.
Гадание на желание
Припасите 7 пуговиц всех цветов радуги или кусочки разноцветной бумаги. Поместите их в коробку, выставите на балкон или за окно на ночь, загадайте заветное желание. С утра внесите коробочку в дом и не глядя достаньте один из предметов. По его цвету можно определить, сбудется ли загаданное:
оранжевый цвет — будут трудности, но желание исполнится после их преодоления;
желтый цвет — желание исполнится тогда, когда вы меньше всего будете к этому готовы;
зеленый цвет — ни с кем не делитесь загаданным, чтобы никто не помешал вам осуществить мечту;
голубой цвет — ваше желание уже начало исполняться;
синий цвет — вы должны быть осторожны, иначе задуманное не исполнится;
фиолетовый цвет — ваше желание исполнится, но не скоро.
Гадание на судьбу
В крещенскую ночь можно увидеть вещий сон и получить ответ на самый значимый вопрос. Перед тем как лечь в кровать, подумайте о том, что вам хотелось узнать. После пробуждения вспомните все, что вам снилось.
Гадание на будущее
С помощью простой восковой свечи и емкости с водой можно узнать о том, что ожидает впереди. Зажгите свечку, задайте вопрос и капните воском на воду. Задайте несколько вопросов, а затем рассмотрите получившееся фигурки. Их значения дадут ответ.
Крещенское гадание на судьбу
Приготовьте несколько фигурок, вырезанных из бумаги. Поместите их в шапку или непрозрачную коробку, хорошенько встряхните, а затем вытащите одну наугад.
Ворота символизируют путешествие и новые открытия.
Лестница укажет на скорые подвижки в карьере.
Сердце указывает на искреннюю и взаимную любовь.
Колыбель символизирует беременность и появление здорового потомства в скором времени.
Собака символизирует преданных друзей, которые помогут в трудную минуту.
Дом указывает на приобретение собственного жилища ил переезд на новое место жительства.
Дорога указывает на необходимость продолжать путь к цели, невзирая на препятствия.
Деньги — к скорому богатству.
Клевер — удача не покинет вас весь год.
Солнце — в жизни будет множество радостных событий и известий.
Топор — остерегайтесь недоброжелателей и не позволяйте людям вами манипулировать.
Замок с ключом — кто-то хочет подобрать ключик к вашему сердцу.
Гадание на деньги