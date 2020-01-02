У Утяшевой и Воли в Новый год разгромили квартиру

Опрокинутая елка, разбросанные вещи, причем некоторые из них выглядят разорванными и поломанными, а сверху – все засыпано искусственным «снегом».
Так выглядела квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли, судя по видеоролику, который они выложили в сторис своих Instagram, пишет «Рамблер».
И это – не последствие бандитского налета. Разнесли жилище дети, которым, как написал сам Павел в микроблоге, «предоставили полную свободу».
Ляйсан же от комментариев отказалась вообще, подписав сюжет коротко: «Новый год».
Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают двоих детей — дочь Софию и сына Роберта. В сентябре прошлого года их дети пошли в школу и в детский сад.