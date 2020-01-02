У Утяшевой и Воли в Новый год разгромили квартиру

Так выглядела квартира Ляйсан Утяшевой и Павла Воли, судя по видеоролику, который они выложили в сторис своих Instagram, пишет «Рамблер».

И это – не последствие бандитского налета. Разнесли жилище дети, которым, как написал сам Павел в микроблоге, «предоставили полную свободу».

Ляйсан же от комментариев отказалась вообще, подписав сюжет коротко: «Новый год».