Когда гадают в январе 2020 года?

Издревле в январе было принято гадать. По поверьям, энергетика зимних праздников особенно сильна, и под ее влиянием обряды становятся более эффективными, а гадания показывают правду. Наши предки верили, что в это время сама природа посылает людям знаки, которые предупреждают о грядущем, поэтому будьте особенно внимательны к сигналам Вселенной. А чтобы получить ответы на интересующие вопросы и узнать о том, какие события и перемены принесет 2020 год, погадайте на будущее в благоприятные для этого дни. Эксперты сайта dailyhoro.ru составили для вас список таких дат.

Рождественский сочельник и Рождество. В ночь перед Рождеством, то есть 6 января, и в сам праздник 7 января люди всегда пытались узнать свою судьбу. С древних времен до нас дошло множество рождественских гаданий, и многие из них можно провести в домашних условиях. Особенно популярны гадания на любовь, имя суженого, дату замужества, а также на события ближайшего будущего.

Святочная неделя. С 7 января начинаются Святки, которые продлятся до Крещения 19 числа. В народе этот период считали моментом преображения: световой день начинал увеличиваться, новый год вступал в свои права, а праздник Рождества наполнял мир гармонией. Как и с любым временем перехода, со Святками было связано много обрядов и обычаев. Одна из важнейших традиций — святочные гадания. С 7 по 19 января можно погадать на будущее и узнать, в какой сфере в 2020 году произойдут перемены.

Крещенский сочельник и Крещение. 18 и 19 января относятся к Святочной неделе, но эти дни следует выделить особо. Считается, что именно в это время гадания наиболее точны и правдивы.