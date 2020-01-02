Наследница Романа Абрамовича не стесняется показывать пышные формы в откровенных нарядах

Несколько часов назад София Абрамович решила поздравить подписчиков с праздником и опубликовала снимок, продемонстрировав ноги.

София Абрамович ФОТО: Instagram

25-летняя дочь Романа Абрамовича София отмечает Новый год в теплых краях. По крайне мере, об этом говорит ее праздничный снимок на борту роскошной яхты, где девушка предстала перед публикой босиком и в коротком бордовом платье.

За бортом судна, на котором отдыхает девушка, виднеется спокойное чистое море, над которым светит ясное солнце.«Улыбаюсь, потому что 2019 год скоро закончится», — подписала фотографию Абрамович. Поклонники наследницы олигарха тут же отреагировали на послание звезды и принялись поздравлять Софию с наступившим 2020-м годом и желать девушке здоровья и счастья.