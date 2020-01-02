Егор Крид взорвал Сеть фото с голой звездой Playboy

В преддверии Нового года репер решил принять участие в тематической фотосессии под названием Christmas Tricks with Egor Kreed (Новогодние фокусы с Егором Кридом), где вишенкой на торте стала Лия Ситдикова из Набережных Челнов, победившая в конкурсе «Девушка года Playboy 2017». Снимок украсил популярный паблик MDK «ВКонтакте».
На фото 25-летняя девушка предстала в образе подарка, а из одежды на ней лишь носки и красная лента, повязанная вокруг груди. Крида облачили в костюм елки.
Подписчики мягко говоря были шокированы «подарком» Крида. Некоторые даже не смогли найти слов, чтобы выразить свои чувства.
Напомним, Ситдикова родилась в Набережных Челнах, затем ее семья переехала в Казань, а в 15 лет девушка перебралась в Москву. После победы в конкурсе от мужского журнала она получила множество призов, попала на обложку Playboy, также ей уделили восемь разворотов.