Егор Крид взорвал Сеть фото с голой звездой Playboy

Подписчики мягко говоря были шокированы «подарком» Крида. Некоторые даже не смогли найти слов, чтобы выразить свои чувства.

Напомним, Ситдикова родилась в Набережных Челнах, затем ее семья переехала в Казань, а в 15 лет девушка перебралась в Москву. После победы в конкурсе от мужского журнала она получила множество призов, попала на обложку Playboy, также ей уделили восемь разворотов.