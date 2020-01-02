Чт, 2.01.2020
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Наследник Нострадамуса, предсказавший пожар в Нотр-Даме, озвучил зловещий прогноз на 2020 год

Нострадаумс. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный в Великобритании экстрасенс Николас Ауджула, предсказавший землетрясения в Китае и на Кубе, массовые протесты лондонских таксистов, пожар «в большой исторической церкви» (Нотр-Дам), рассказал, чего ожидать в 2020 году в ближайшем будущем. Некоторые СМИ называют Ауджулу «наследником Нострадамуса».

Согласно его видениям, мир захлестнет волна протестов, которые перерастут в «глобальное массовое движение». При этом президент США Дональд Трамп «будет повержен», а в Великобритании будут преобладать «суровая погода и сильные ветра». Что именно имел в виду прорицатель трудно предугадать, однако судя по сбывшимся в прошлом предсказаниям, к нему стоит прислушаться, пишет Topnews.

«Я видел много протестов - людей, выходящих на улицы, не только здесь [в Англии], но и по всему миру. Конечно, люди все время протестуют, но я вижу это скорее как глобальное массовое движение. Я также чувствую, что Трамп будет побежден. Мне были видения суровой погоды и очень сильных ветров в Великобритании», - говорит Ауджула.

Для мира шоу-бизнеса у Ауджула также есть видения. Так, он предчувствует смерть от алкогольной зависимости молодой и популярной певицы, а также рождение ребенка у известной светской львицы Пэрис Хилтон. Скандальные перипетии между Линдси Лохан и Дженнифер Энистон найдут свое продолжение.
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