Наследник Нострадамуса, предсказавший пожар в Нотр-Даме, озвучил зловещий прогноз на 2020 год

Согласно его видениям, мир захлестнет волна протестов, которые перерастут в «глобальное массовое движение». При этом президент США Дональд Трамп «будет повержен», а в Великобритании будут преобладать «суровая погода и сильные ветра». Что именно имел в виду прорицатель трудно предугадать, однако судя по сбывшимся в прошлом предсказаниям, к нему стоит прислушаться, пишет Topnews.

«Я видел много протестов - людей, выходящих на улицы, не только здесь [в Англии], но и по всему миру. Конечно, люди все время протестуют, но я вижу это скорее как глобальное массовое движение. Я также чувствую, что Трамп будет побежден. Мне были видения суровой погоды и очень сильных ветров в Великобритании», - говорит Ауджула.