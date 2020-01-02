Полная несовместимость: ТОП-5 самых несчастливых пар по знаку зодиака

Проблема некоторых пар — несовместимость по знаку зодиака, убеждены астрологи. О том, кому именно бесполезно строить отношения, рассказала одна из авторов на платформе Яндекс. Дзен.

Рыбы и Козерог

Рыбам и Козерогам лучше не пытаться завязать романтические отношения, поскольку из этого ничего не выйдет. И те, и другие хотят занять позицию лидера и контролировать партнера. Представители этих знаков зодиака амбициозны и стремятся достичь впечатляющих результатов в любом деле, за которое берутся.

Однако вместе им мешает быть один факт: они не слышат друг друга и не хотят это как-то изменить.

Водолей и Скорпион

Водолеи — ранимые, чувствительные, мягкие личности, которые нуждаются в любви и ласке. Скорпионы — сильные духом люди, которые готовы наступить себе на горло, чтобы исполнить свое обещание.

На первый взгляд, никаких предпосылок для конфликтов нет. Ссора возникнет лишь в тот момент, если Володей обманет доверие своего партнера. В этом случае вернуть любовь своей второй половинки ему не удастся, поскольку Скорпионы очень принципиальны и никогда не позволят себя обижать.

Стрелец и Рак

На первый взгляд, может показаться, что представители этих знаков идеально подходят друг другу: оба умные, рассудительные, энергичные. Эти качества действительно помогают им понимать друг друга.

Одна им вместе мешает быть другое: прямолинейность. В связи с этим в паре нередко возникают конфликты. Каждый пытается отстоять свою правоту и убедить другого склониться на противоположную сторону. Это может привести к разрыву.

Телец и Лев

Люди, рожденные под знаками Тельца и Льва, являются очень горячими натурами. Иногда даже можно их любовь перепутать с безумной страстью. Они ярко выражают чувств, однако не менее сдержанно проявляют свой гнев.

Никто из партнеров не готов уступить и пожертвовать своими интересами ради другого человека. Как результат — постоянные недомолвки и даже расставание.

Водолей и Овен

Если кто-то считает, что разные люди дополняют друг друга, то это точно не относится к Овнам и Водолеям. Это диаметрально противоположные личности, которые никогда не могут друг друга понять