«Бил ее страшно»: мать Прохора Шаляпина впала в кому от побоев пьяного любовника

Об инциденте Шаляпин рассказал в эфире программы Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры «Звезды сошлись».

Прохор рассказал, что крестная встречается с 25-летним парнем, который не прочь выпить. В пьяном угаре он накинулся на женщину и избил ее, после чего возлюбленную с сильным кровотечением доставили в больницу. Избиение происходит не в первый раз, но теперь речь идет уже не о синяках, женщина впала в кому.

«У меня простая русская семья. Я все время решаю проблемы своих родственников. Мужчина крестной бил ее страшно, пять раз избивал – ничего, выжила, а на шестой раз попала в реанимацию и впала в кому», – рассказал артист.

По словам Шаляпина, врачи не давали прогнозов, и это сильно расстраивало певца. Его крестную удалось привести в сознание и сейчас она выздоравливает, однако писать заявление на кавалера не собирается.

«Весь поселок завидовал нам, никогда домой без цветов. Кулаками бил, синяки были. Он пьяный был, постоянно пьяный», - рассказала сама Елена. Шаляпин рассказал ведущим, что не раз уговаривал крестную бросить этого кавалера. И просил переехать в Москву. Но отказывалась.