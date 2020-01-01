Названы облегчающие похмелье средства: рецепты проверенный временем

Исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук назвали лучшим средством от похмелья спаржу, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Wiley Online Library. При этом специалисты уточнили, что спаржа может лишь облегчить похмелье, но не избавит от него полностью.

Ученые из университета Сунь Ят-Сена (Китай), в свою очередь, назвали лучшим средством от похмельного синдрома газированный сок лайма и лимона. Отмечается, что этот напиток лучше всего стимулирует выработку ферментов, расщепляющих ацетальдегид — токсичное химическое соединение, которое скапливается в организме и вызывает боль и тошноту.

Среди общеизвестных и популярных в народе средств от похмелья, таких как растворимый аспирин, минеральная вода, капустный или огуречный рассол, почетное место занимает шипучка. Считается, что эта чудодейственная панацея спасает чуть ли не от всех симптомов похмелья: убирает тошноту, утоляет жажду и сухость во рту, успокаивает головную боль, возвращает бодрость и как рукой снимает сонливость.

К тому же рецепт шипучки очень прост, для нее потребуется минимальный набор ингредиентов, который всегда есть на кухне.

Чтобы сделать шипучку, вам понадобится:

1 стакан воды,

1 ч. ложка сахара,

0,5 ч. ложки соды,

1 ст. ложка 9%-го уксуса.

Как сделать шипучку от похмелья – рецепт приготовления:

налейте стакан воды в пол-литровую банку. В процессе приготовления шипучки жидкость будет шипеть и пениться, так что лучше взять емкость побольше.

Всыпьте в воду сахар, влейте уксус и размешайте до полного растворения.

Добавьте соду, перемешайте и можно пить шипучку. Раствор должен шипеть, потому он и называется шипучка – это сода гасится, вступая в реакцию с кислотой.

Более щадящий рецепт шипучки для желудка получится, если уксус заменить натуральным ингредиентом – лимонным соком (потребуется половинка лимона).

Однако не стоит спешить пить шипучку от похмелья, ведь избавляясь от одной проблемы, вы получаете другую, не менее опасную. Сочетание кислоты и соды агрессивно действует на стенки желудка, раздражая слизистую и даже провоцируя появление язвы.

Кроме того, улучшение общего состояния, которое практически мгновенно наступает после употребления такой шипучки, очень скоро может смениться болями и резями в желудке. Ведь вздутие живота – это обычное явление при употреблении газированных напитков во время похмелья, которые обычно пьются натощак.