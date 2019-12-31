Юлия Высоцкая показала пикантное фото с Андреем Кончаловским

46-летняя Юлия Высоцкая заранее поздравила поклонников с Новым годом и поделилась фотографией из семейного альбома, пишет Lady.Mail.ru.
С наступающим Новым годом! С утра будет выпечка, утки, майонез, поэтому не до инсты,
— написала она под фотографией, на которой муж, 82-летний Андрей Кончаловский, с оголенным торсом крепко держит ее в объятиях и целует в шею.
«Какая классная фотка!», «Пикантно-то как!», «Красивые люди. Великие в своей любви», «Наипрекраснейшие», «Какие вы красивые на фото! Чувственно», «Фото женского счастья», — восхитились в комментариях подписчики.
Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе уже более 20 лет. Пара сыграла свадьбу в 1998 году, у них двое детей, Мария и Петр. В январе 2019-го пара обвенчалась.