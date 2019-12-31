Юлия Высоцкая показала пикантное фото с Андреем Кончаловским

С наступающим Новым годом! С утра будет выпечка, утки, майонез, поэтому не до инсты,

— написала она под фотографией, на которой муж, 82-летний Андрей Кончаловский, с оголенным торсом крепко держит ее в объятиях и целует в шею.

«Какая классная фотка!», «Пикантно-то как!», «Красивые люди. Великие в своей любви», «Наипрекраснейшие», «Какие вы красивые на фото! Чувственно», «Фото женского счастья», — восхитились в комментариях подписчики.