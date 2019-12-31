Главный русский развлекательный портал Эстонии Limon.ee желает всем не киснуть в 2020 году!

Будьте добрее к себе и окружающим, не вините и не ругайте людей за их мнение или ошибки, все мы можем иногда делать что-то неправильно или не так хорошо, как хотелось бы. Не будьте строги к себе, у вас всё получится, иногда нужно просто больше усилий для достижения целей. Проводите как можно больше времени с родными и близкими, преодолевайте расстояния, но встречайтесь и говорите, как сильно вы друг друга любите.

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