«Только что узнала»: жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью

Андрей Малахов, несмотря на скандальный флер, преследующий его благодаря шоу "Прямой эфир", вне работы ведет весьма закрытый образ жизни. Вместе с супругой Натальей Шкулевой популярный телеведущий путешествует, растит маленького сына Александра, крайне редко дает интервью и почти никогда не посещает светских мероприятий.

И вот под конец года стало известно, что Андрей Малахов покинул пост главного редактора журнала, специализирующегося на освещении жизни знаменитостей. Эта новость стала сенсационной. Однако шоумен подготовил нечто гораздо более грандиозное для своей аудитории.

Появился слух, что у Малахова и Шкулевой появится второй ребенок. Эти данные основаны на весьма интригующей записи, оставленной самой Натальей. Она обнародовала фото, на котором запечатлена с мужем, и написала:

Когда только что узнала, что......#мечтысбываются.

По какой-то причине подписчики Instagram-аккаунта Натальи сочли, что речь идет о беременности. Они буквально завалили Шкулеву и Малахова поздравлениями и пожеланиями. Отметим, что сама Наталья пока никак не прокомментировала эти добрые слова.