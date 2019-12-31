47-летняя Елена Корикова в очередной раз удивила поклонников фигурой в блестящем платье

На фото можно увидеть Елену в сценическом наряде, состоящем из нижнего светлого платья-мини и верхнего полупрозрачного одеяния, украшенного блестками. Этот костюм демонстрирует идеальную фигуру Кориковой и показывает, что у нее нет ни одного лишнего килограмма.