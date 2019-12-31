Собака в офисе: что нужно знать

Несколько месяцев назад Владислава взяла из приюта четырехлетнюю Сему. Спустя два проведенных вместе дня Сема отправилась с хозяйкой на работу в рекламное агентство.

Цель Владиславы была выяснить, как Сема ведет себя в чужой среде и поможет ли совместный поход на работу ей расслабиться.

В первый день она немного растерялась, она не понимала, где находится – почему с ней все играют и особенно, мне кажется, это актуально для собак из приюта, поскольку они не привыкли к такому количеству внимания,

– рассказала Владислава.

«Прошло минут десять-пятнадцать, она все обнюхала, познакомилась со всеми людьми и поняла, что никаких угроз нет, что все классно. Здесь можно и получить что-то на кухне в обеденный перерыв».

Сема быстро освоилась. Однако пойдет ли совместный поход на работу с хозяином собаке на пользу и не будет ли это мешать коллегам?

Эксперт Лена Валдмане советует приучать к новой рабочей среде постепенно. Сначала два-три часа в день.

В свою очередь, хозяевам, который хотят взять с собой щенка, чтобы социализировать, нужно помнить – пяти-шестимесячный щенок может в этом возрасте особенно пугаться. Эксперт говорит, что лучше следовать принципу меньше, но регулярно. Через силу заставлять животное контактировать с людьми не нужно.

На рабочем месте ввести в стресс собаку могут множество факторов – неизвестный шум, скопление людей, курьеры, запахи, а также продукты. Суматоха коллег на кухне может вызвать у собаки беспокойство или выработать привычку попрошайничать. Потому лучше предупредить коллег – собаку втихую не кормить!

Также нужно продумать, кто присмотрит за собакой, если хозяину нужно отправиться на собрание. Чтобы занять любимца подойдут спокойные игрушки.