Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе

Пелагея же решила не плодить слухи и официально объявила о разводе. Позже на связь с подписчиками вышел и сам Телегин, который подтвердил развод с артисткой и отметил, что в их расставании нет вины третьих лиц. То есть, по словам Телегина, расстались они с Пелагеей вовсе не из-за измен спортсмена.