Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе

На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным. Все началось с того, в Сети появилась фотография спортсмена, на которой он сидит на концерте под ручку с другой девушкой. Поклонники сразу же заговорили об измене Ивана, пишет Экспресс газета.
Пелагея же решила не плодить слухи и официально объявила о разводе. Позже на связь с подписчиками вышел и сам Телегин, который подтвердил развод с артисткой и отметил, что в их расставании нет вины третьих лиц. То есть, по словам Телегина, расстались они с Пелагеей вовсе не из-за измен спортсмена.
Тем временем Пелагея перед Новым годом старается создать для маленькой дочери праздничное настроение. Вместе с Таисией певица посетила новогоднее представление «День рождения Деда Мороза». И сама малышка, и Пелагея остались в полном восторге от представления.
То, что не забудется! Первый поход на настоящую ёлку с мамой,
— подписала кадр Пелагея.
На фотографии певица счастливо улыбается, а девочка увлеченно рассматривает елку. В комментариях поклонники, конечно же, обсуждают развод Пелагеи, а также отмечают, что маленькая Таисия очень похожа на своего отца.