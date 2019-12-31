Окончательно! В центре Таллинна состоится традиционный новогодний салют

Сегодня вечером, с началом в 22 часа, в Таллинне на площади Вабадузе пройдет большой концерт. Гостей поприветствует мэр Таллинна Михаил Кылварт, ближе к полуночи с речью выступит президент Эстонии Керсти Кальюлайд, прозвучит гимн и будет устроен традиционный салют.
Старейшина района Кесклинн Владимир Свет рассказал, что в новогодний вечер на площади Вабадузе пройдет традиционный праздничный концерт с участием популярных исполнителей. «В этом году выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар со своими группами. Незадолго до наступления Нового года на площади с речью выступит президент Керсти Кальюлайд. Мы рады, что новогоднее обращение президента на площади перед народом и совместное пение гимна становятся традицией. Надеемся, что эта традиция продолжится и в дальнейшем», - сказал Владимир Свет.
Для совместного пения гимна Эстонии на сцену выйдет смешанный хор Таллиннской гимназии Якоба Вестхольма Kevade. Ровно в полночь салют организует фирма Pyrocom OÜ.
«Мы как организаторы новогоднего праздника чувствуем большую ответственность за безопасность на площади Вабадузе. Как и в прошлые годы, в этом году площадь и прилегающие к ней улицы будут закрыты для движения, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой. На праздник мы ждем всех желающих – и пожилых, и молодых, и детей», - сказал Свет.
Движение в окрестностях площади Вабадузе будет закрыто во всех направлениях с 22:00 до 01:30. Улица Команданди будет закрыта с 18:00 до 01:30. Движение общественного транспорта около площади будет осуществляться до 23:00 и будет возобновлено после окончания праздника. Призываем добираться на праздник на общественном транспорте! В новогоднюю ночь общественный транспорт будет ходить по специальному графику. До трех часов ночи будет продлена работа трамваев №1 и 4, а также автобусов 1A, 8, 18, 40, 42, 60, 63, 67 и 68. График движения транспорта можно найти ЗДЕСЬ!