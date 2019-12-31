Дипломаты при МИД РФ потратят почти 36 000 на корпоратив в стиле «Великого Гэтсби»

Цитата взята из техзадания к госзакупке на проведение новогодней вечеринки в стиле »ревущих двадцатых« прошлого века в США, сообщает Topnews.

Судя по тендеру, министерство готово организовать новогодний корпоратив в Завидово на берегу Волги. Названная сумма может уйти только на тематическую вечеринку, в сумму не включены затраты на питание. При этом, как уточняет ФБК, корпоратив уже состоялся в середине декабря, так что торжество будет вторым по счету.

»Концепция новогодней программы «Блестящий 20-й» должна быть выдержана в стиле 20-х годов ХХ века в США. Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби (герой романа Скотта Фицджеральда), где «шампанское рекой, море огней и веселья», - говорится в тексте к госзакупке, подготовленной главным производственно-коммерческим управлением МИД.

На сообщение о тендере ответило МИД. По словам ведомства в Twitter, отдыхать собирается ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России» (ГлавУпДК), то есть другая организация. Ведомство заявило, что Российский МИД предложил изданию отличать МИД России - госпредприятие, а ГлавУпДК - коммерческое и путать их не стоит.

«Просьба к «МБХ медиа&ко«: набирайте людей с образованием, которые способны отличить МИД России от ГлавУпДК, то есть госслужбу от коммерческой деятельности. МИД России – это федеральный орган исполнительной власти, а ГлавУпДК - это федеральное государственное унитарное предприятие. Просьба обращаться за информацией в пресс-службу ГлавУпДК. Ну или за путевками в Завидово», - напоминает МИД.

Между тем, уточняются подробности вечеринки. Выступать на ней будут кавер-группы, танцоры, аниматоры и фокусники. Вечерника начнется 31 декабря в 22.30 и продолжится до 4.00 1 января 2020 года, о чем сообщает «МБХ медиа».