Тимати честно объяснил, почему предпочитает высоких женщин

29 декабря Тимати разместил новый снимок в своем Инстаграме. Многие обратили внимание не на многослойный аутфит рэпера, а на гигантскую сумку Hermes, которую он держал в руке. В подписи к фото артист объяснил назначение этого аксессуара. Сделал Тимати это с присущим ему юмором: «За ингредиентами для ''Оливье''».

Огромная (и очень дорогая) сумка Тимати произвела на его подписчиков неизгладимое впечатление, поэтому в комментариях его спросили: «Почему ты любишь все большое? Даже женщины всегда большие». Действительно, Тимати (рост 170 см) раньше встречался с моделью Аленой Шишковой (рост 176 см), а теперь — с Анастасией Решетовой (178 см). Примечательно, что певец не стал отмалчиваться. В своем Инстаграме он часто отвечает на комментарии фолловеров. Причем звезда не оставляет без внимания даже те, которые некоторым бы показались «хейтерскими».

«Комплексы маленького человека», — объяснил Тимати свое стремление. Его комментарий тут же собрал более 6 тысяч лайков.