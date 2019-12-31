Красивая нищая. Сколько зарабатывает попрошайка у вокзала и куда тратит деньги

Социальные сети хранят десятки фотографий Сюзанны возле Московского вокзала Санкт-Петербурга с чемоданом и табличкой: "Украли деньги, пожалуйста, помогите! Не хватает на дорогу домой".

Только ехать девушке никуда не нужно. Она живёт на севере Санкт-Петербурга. У неё есть мать и сестра. В Озерках живут бабушка с дедушкой. В посёлке Рощино под Петербургом на даче живёт отёц. Ей 21 год, она красивая и яркая. Но выйти на улицу Сюзанну заставили проблемы в её большой семье.

Она 11 лет не выходит из дома и не встаёт

София — мать Сюзанны — работала гидом, водила экскурсии для иностранных туристов по Северной столице. Муж, две дочки, трёхкомнатная квартира — казалось, что о большем сложно мечтать. Без какой-то явной причины у женщины стало болеть запястье, со временем боль появилась и в других суставах. К врачам София не обращалась — она сторонница нетрадиционной медицины. Лечилась мазями, гомеопатией, травами. С 2008 года женщина не встаёт с постели.

Сюзанне тогда было 11 лет, а ее сестре — 7. Отец ушел из семьи, когда понял, что жена не может передвигаться самостоятельно, уехал жить на дачу, стал заниматься эзотерикой, чтобы излечить себя от ухудшающегося зрения и слуха. С пенсии высылал дочкам по 3–5 тысяч рублей на жизнь. Этих денег хватало на макароны, картошку и мази для мамы. За квартиру помогала платить бабушка, она же приносила дополнительные лекарства.

Нетрадиционные взгляды семьи коснулись и образования девочек: их не отдали в школу ни в 7, ни в 8, ни в 10 лет. Пока здоровье мамы позволяло, она занималась домашним обучением: Сюзанна и её сестра Анжелика умеют читать, считать, писать. Когда София заболела слишком сильно, 12-летняя Сюзанна пошла работать.

Я пришла в ларёк возле дома, спросила, что им нужно. Мне говорят: "Принеси воды, литров 15, заплатим 30 рублей". Я нашла какой-то бидон, пошла к соседу, налила у него воды, притащила в ларёк. Но продавец сказал, что это не 15 литров, а 10. Заплатил мне только 15 рублей,

— вспоминает девушка.

Затем она начала таскать из дома старые советские книжки и продавать их прохожим на улице. Говорила, что деньги нужны на лечение мамы. В 13 лет раздавала листовки на улице, продавала тюльпаны, пробовала себя в сетевом маркетинге. В неделю зарабатывала от 600 до 1500 рублей.

Только когда Сюзанне было 14, органы опеки заставили девочку пойти в школу — в пятый класс.

Сложно было. Над именем смеялись, "проститутское", говорили. Да и в целом мне было 14, а одноклассникам по 11. Но устроить меня в класс по возрасту было невозможно. Химию, физику и другие сложные предметы я не знала,

— рассказывает Сюзанна.