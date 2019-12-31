ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ С наступающим! Смотри, что творилось на катке Харью в Таллинне, когда там появился портал Limon с читателями

Кто-то 31-го декабря ходит в баню, а портал Limon.ee традиционно в конце года приглашает читателей на каток в центре эстонской столицы - на горке Харью. В Старом городе мы отлично проводим время, общаемся, разыгрываем призы и устраиваем новогодний фейерверк эмоций.
В этот раз помимо победителей розыгрыша к нам присоединились наши коллеги-журналисты из Латвии и еще самые верные читатели. Вместе редактором раздела «Звезды» портала Русский TVNET в Латвии с Раисой Смирновой из Риги мы опрашивали наших гостей на катке. Сколько денег планируют потратить на новогодние подарки, кто их самая любимая знаменитость из России, знают ли молодые девушки, кто такой Павел Глоба или Тамара Глоба.
Смотрите веселое видео и заряжайтесь позитивом за несколько часов до Нового года вместе с Limon.ee!