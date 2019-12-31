ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ С наступающим! Смотри, что творилось на катке Харью в Таллинне, когда там появился портал Limon с читателями

В этот раз помимо победителей розыгрыша к нам присоединились наши коллеги-журналисты из Латвии и еще самые верные читатели. Вместе редактором раздела «Звезды» портала Русский TVNET в Латвии с Раисой Смирновой из Риги мы опрашивали наших гостей на катке. Сколько денег планируют потратить на новогодние подарки, кто их самая любимая знаменитость из России, знают ли молодые девушки, кто такой Павел Глоба или Тамара Глоба.