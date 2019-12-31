Как встречать 2020 год Крысы: новогодние приметы на деньги и удачу

2020 год не обещает быть простым. Его покровительница, Белая Металлическая Крыса, будет править справедливо, а значит, нужно заранее узнать о том, что именно может принести проблемы и как их избежать. Эксперты сайта dailyhoro.ru собрали для вас информацию о том, как встретить 2020 год, чтобы заслужить расположение новой хозяйки и привлечь удачу и деньги.

Денежные приметы на встречу Нового года

Привлечь деньги получится, если на новогоднюю елку кроме игрушек повесить несколько монет и купюр. Энергетика праздничного дня наполнена волшебством, и чудеса случаются, особенно если в них верить.

Еще один способ стяжать богатство — посадить за новогодний стол игрушку-крысу, поставить перед ней блюдечко, наполненное едой, а рядом положить яркий серебряный кошелек или мешочек с монетами.

Энергетика денег не пройдет мимо дверей, если положить под порог монету. Каждый входящий в дом гость будет делиться частицей своего везения, и в дом потянутся финансовые потоки.

В новогоднюю ночь каждого гостя обсыпать зерном — к богатству, поэтому к Новому году стоит запасти небольшой мешочек с овсом. Тем, кто не хочет заниматься уборкой, можно пойти на хитрость и поставить на новогодний стол блюда из крупы: рис, пшено, булгур — все это привлечет денежную энергетику.

Перед наступлением нового года прогнать нищету и неприятности поможет обычная соль — ею посыпают порог, чтобы никакие беды и не смогли проникнуть в дом.

В новогоднюю ночь украсить стол зелеными свечами и поджечь их — к финансовой стабильности в 2020 году.

Перед наступлением 2020 года стоит положить в каждый карман по монетке. В этом случае финансовая удача точно не заставит себя ждать.

Привлечь деньги, по примете, можно и под бой курантов, если спрятать купюру в потаенном месте. Ее не вынимают год, чтобы она притягивала денежную энергетику.

После того как куранты пробьют полночь, нужно потрясти кошельком с монетами, и тогда деньги будут водиться в доме.

Приметы на удачу

Удача не заставит себя долго ждать, если вручить каждому гостю по небольшому подарку. Во все времена хлебосольные и радушные хозяева жили в достатке и были удачливы, если привечали не только званых, но и случайных гостей.

Удача останется в доме, если 31 декабря не выносить из него мусор.

Принесет удачу и новый наряд, в котором нужно встретить 2020 год. Цвет одежды лучше всего подобрать таким образом, чтобы новая хозяйка, Белая Крыса, осталась довольна.

По примете, тем, кто 31 числа получит письмо, весь год будет везти. Чтобы примета сбылась, можно заранее договориться с близкими и послать друг другу поздравительные открытки по почте или самостоятельно опустить их в почтовые ящики, чтобы послание дошло до адресата точно в срок.