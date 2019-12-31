Гороскоп на новогоднюю ночь 2020 года

Ночь с 31 декабря на 1 января — это время с особой энергетикой, когда закладывается фундамент на весь год. Наши мысли, эмоции и настроение в этот момент во многом определяют то, как мы будем чувствовать себя на протяжении последующих двенадцати месяцев. Чтобы в 2020 году нас во всем сопровождала удача, чтобы желания осуществлялись, а цели достигались, важно провести новогоднюю ночь правильно. Гороскоп от экспертов сайта dailyhoro.ru поможет в этом: он подскажет, какие сюрпризы готовят звезды разным знакам Зодиака и как заручиться поддержкой фортуны.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Представителям огненной стихии астрологи прогнозируют хорошее настроение и внутреннюю гармонию. Планеты-покровители находятся в благоприятном положении, поэтому поспособствуют тому, чтобы праздник прошел максимально удачно.

Как бы огненные знаки ни решили встречать Новый год — в тихой семейной обстановке или в шумной компании гостей, — они непременно получат массу позитивных эмоций от общения и праздничной атмосферы. А чтобы еще лучше прочувствовать волшебство новогодней ночи, можно загадать заветное желание: подкрепленное особой энергетикой праздника, оно сможет быстро воплотиться в жизнь.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Земным знакам Зодиака гороскоп предвещает множество позитивных моментов. Благоприятные аспекты Меркурия 31 декабря и 1 января означают прилив творческой энергии и ярких эмоций, повышение обаятельности и гармоничные отношения с окружающими. В новогоднюю ночь представители стихии Земли будут в центре внимания и смогут создать для близких по-настоящему праздничную атмосферу.

У аспектов Меркурия есть еще одна положительная сторона: в Новый год к земным знакам может прийти продуктивная идея, которая касается карьеры, отношений, финансов или решения каких-либо проблем. Рекомендуется не игнорировать такие озарения: запишите важные мысли и вернитесь к ним позднее, после праздников. Чтобы мечты, планы и идеи осуществились как можно скорее, стоит воспользоваться техникой визуализации. Уделите ей несколько минут в новогоднюю ночь, ведь в это время она будет особенно эффективной.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Согласно гороскопу, для представителей воздушной стихии новогодняя ночь станет временем преодоления внутренних проблем и создания заделов на будущее. Под влиянием праздничной атмосферы и энергетики планет-покровителей страхи, сомнения и негативные мысли уйдут прочь, а им на смену придут новые надежды, мечты и цели. Чтобы закрепить результат, можно воспользоваться простым ритуалом: он поможет закрыть двери в прошлое и открыться навстречу счастью.

Не менее важным в Новый год будет общение. Аспекты покровительствующих планет указывают на то, что разговоры с близкими людьми и новые знакомства зарядят представителей воздушных знаков положительными эмоциями и дадут им нужный настрой на весь 2020 год.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Водным знакам Зодиака планеты-покровители подарят все возможности для того, чтобы праздник прошел прекрасно. Творчество, свобода, легкость и яркие эмоции — именно так можно охарактеризовать энергетику новогодней ночи. По мнению астрологов, в это время представителям стихии Воды полезно будет ненадолго отвлечься от общего веселья, чтобы подумать о своих планах и помечтать. Усилится созидательное мышление, а значит, все мечты и стремления получат дополнительный импульс и в 2020 году с большей вероятностью воплотятся в жизнь.