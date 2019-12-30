Неразбериха с салютом и дождливая зима спугнули москвичей? В Таллинн 31 декабря едет полупустой поезд из столицы России

Как можно увидеть на нижеприведенном снимке, в поезде № 033*А «Балтийский экспресс» осталось всего девять свободных мест — семь в вагоне купе, одно в плацкартном вагоне и одно в улучшенном вагоне купе. Что касается дополнительного поезда № 233*А, который отправляется из Ивангорода в Таллинн в 08.29, то в нем свободно целых 218 мест — 14 в вагоне купе и 204 в плацкартном вагоне.

Обратите внимание, что цены на билеты абсолютно одинаковые — 2 681 тысячи рублей (38.60 евро) за место в вагоне купе и 2 254 тысячи рублей (32.45 евро) за место в плацкартном вагоне.

А для того, чтобы воспользоваться всеми удобствами улучшенного вагона купе, придется отдать целых 5 666 тысяч рублей, что составляет 81.57 евро.

Два маршрута по направлению из Москвы в Таллинн. ФОТО: Скриншот с сайта rzd.ru

Поезд № 233*А, который следует маршруту Москва - Таллинн, не пользуется таким большим спросом, как это ожидалось, но при ближайшем рассмотрении фото снизу видим, что в разных вагонах купе остались единичные свободные места.

Заполненность вагонов дополнительного поезда по маршруту Москва-Таллинн. ФОТО: Скриншот с сайта rzd.ru

На этом фото показаны свободные места в плацкартных вагонах дополнительного поезда № 233*А. В восьми вагонах осталось 204 свободных места.

Заполненность вагонов дополнительного поезда по маршруту Москва-Таллинн. ФОТО: Скриншот с сайта rzd.ru