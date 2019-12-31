Папарацци сняли Шэрон Стоун без макияжа и фанаты не могут поверить своим глазам

61-летняя Шэрон Стоун решила заняться собой после празднования Рождества. Актриса отправилась в салон красоты в Лос-Анджелесе, США, где и попала в объективы камер. И на полученных снимках артистку просто не узнать — она предстала без макияжа и фотошопа.

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Шэрон выглядит сильно постаревшей: немного сгорбленная, с пигментированной морщинистой кожей. Кроме того, для похода на бьюти-процедуры актриса надела растянутую футболку, тапочки и помятые шорты. А волосы не совсем аккуратно собрала в пучок.

Снимки быстро разлетелись по Сети, и многих поклонников они просто шокировали. Такой Шэрон не увидишь ни в её инстаграме, ни на экране. Однако часть фанатов вступились за артистку, которая позволила себе немного расслабиться. Кроме того, в одном из недавних интервью Шэрон говорила, что сейчас любит своё тело больше, чем во времена "Основного инстинкта", пишет Mirror.

Игра окончена, Шэрон,

Всё ещё очень привлекательная женщина. Никакого ботокса или чего-то подобного... Это просто возраст, 61. Все мы стареем,