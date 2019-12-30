Срочно! Скандальный эстонский рэпер Томми Кэш возьмет на работу человека с зарплатой 4000 евро в месяц

Эпатажный рэпер Томми Кэш и раньше поднимался до уровня своих зарубежных коллег. Не только в музыкальном плане, но и в образе жизни. Когда многие рэперы стали заводить экзотических животных, таких как обезьяны и тигры, Томми ходил с большим бурым медведем.
Теперь рэпер принял решение не уступать своему американскому коллеге Снуп Доггу. Не так давно Снуп Догг сообщил, что нанял профессионального скручивателя косяков, причем все его расходы на проживание и поездки покрываются ежегодной зарплатой в 50 000 долларов.
Томми Кэш написал в своем Instagram, что и в его команде есть место для такого человека. Будущему работнику предлагается мотивирующая зарплата в 4000 евро за месяц, а также расходы на питание и проживание.