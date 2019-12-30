Срочно! Скандальный эстонский рэпер Томми Кэш возьмет на работу человека с зарплатой 4000 евро в месяц

​Эпатажный рэпер Томми Кэш и раньше поднимался до уровня своих зарубежных коллег. Не только в музыкальном плане, но и в образе жизни. Когда многие рэперы стали заводить экзотических животных, таких как обезьяны и тигры, Томми ходил с большим бурым медведем.