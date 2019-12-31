Вт, 31.12.2019
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Сын Оксаны Федоровой удивил своими выдающимися способностями

Оксана Федорова

ФОТО: Instagram

Телеведущая Оксана Федорова порадовала своих поклонников забавным видео со своими детьми. Ее сын приятно удивил своими выдающимися способностями, пишут Дни.ру.

Вместе с детьми Оксана исполнила несколько зажигательных танцевальных движений. На фоне наряженной елки семья решила показать, как надо тусоваться в новогодние праздники.

Как сообщает Пятый канал, пользователи Сети особенно отметили танец семилетнего Федора, который своими движениями с легкостью затмил знаменитую маму и сестру. Комментаторы умилились увиденному и поспешили оставить множество комплиментов.

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