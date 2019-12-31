Сын Оксаны Федоровой удивил своими выдающимися способностями

Вместе с детьми Оксана исполнила несколько зажигательных танцевальных движений. На фоне наряженной елки семья решила показать, как надо тусоваться в новогодние праздники.

Как сообщает Пятый канал, пользователи Сети особенно отметили танец семилетнего Федора, который своими движениями с легкостью затмил знаменитую маму и сестру. Комментаторы умилились увиденному и поспешили оставить множество комплиментов.