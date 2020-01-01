Взрослая не по годам: дочь Алексея Панина покорила народ талантом

Одна из выходок звезды сериала «Солдаты» чуть было не стоила ему родительских прав. Актер привязал свое 12-летнее чадо к батарее за то, что девочка устроила беспорядок в квартире. Впрочем, вскоре стало известно, что ролик, разлетевшийся по глобальной Сети, постановочный. На самом деле Алексей является довольно либеральным отцом, о чем свидетельствует его последняя публикация.

Актер показал поклонникам дочь Анну в необычном для столь юной особы амплуа. Девочка предстала перед общественностью в черных латексных перчатках и с тату-машинкой. Оказалось, что в одной из столичных студий, занимающихся нанесением перманентных рисунков на тело, подросток попробовала набить татуировку своему отцу.

«Мастер за работой. Листайте фото. Моя дочка бьет мне своими руками татуировку в подарок на Новый Год», – написал Панин в своем Instagram-аккаунте.