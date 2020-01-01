Взрослая не по годам: дочь Алексея Панина покорила народ талантом

Актер Алексей Панин известен своими скандальными выходками сексуального характера. Артист считает себя свободным человеком и приучает к такой же свободе дочь, которая уже покоряет Сеть талантом. Об этом пишет Dni.ru.
Одна из выходок звезды сериала «Солдаты» чуть было не стоила ему родительских прав. Актер привязал свое 12-летнее чадо к батарее за то, что девочка устроила беспорядок в квартире. Впрочем, вскоре стало известно, что ролик, разлетевшийся по глобальной Сети, постановочный. На самом деле Алексей является довольно либеральным отцом, о чем свидетельствует его последняя публикация.
Актер показал поклонникам дочь Анну в необычном для столь юной особы амплуа. Девочка предстала перед общественностью в черных латексных перчатках и с тату-машинкой. Оказалось, что в одной из столичных студий, занимающихся нанесением перманентных рисунков на тело, подросток попробовала набить татуировку своему отцу.
«Мастер за работой. Листайте фото. Моя дочка бьет мне своими руками татуировку в подарок на Новый Год», – написал Панин в своем Instagram-аккаунте.
Стоит подчеркнуть, что работа тату-мастера требует большой концентрации внимания – это и слежение за контуром рисунка, и за давлением иглы на кожу, и за состоянием клиента. По всей видимости, Анна очень старалась угодить папе и ответственно подошла к делу. Для эскиза тату был выбран рисунок красного сердечка.