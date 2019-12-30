Ольгу Орлову застали в объятиях нового мужчины

На кадрах 42-летняя телеведущая коротает зимний вечер в компании солидного мужчины. На кадрах записи спутник нежно обнимает Ольгу и вместе они смотрят и обсуждают что-то в телефоне.

Как удалось выяснить, избранника Орловой зовут Валерий, ему около 50 лет и он — серьезный бизнесмен. Свои новые отношения Ольга пока не афиширует — пара встречается недавно, но говорят, что намерения у Валерия уже самые серьезные.