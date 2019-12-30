Ольгу Орлову застали в объятиях нового мужчины

Похоже, ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову ждет счастливый и романтический Новый год. Встречать его она будет определенно не одна, судя по видео, которое отправили в редакцию Super посетители одного из ресторанов в центре Москвы.
На кадрах 42-летняя телеведущая коротает зимний вечер в компании солидного мужчины. На кадрах записи спутник нежно обнимает Ольгу и вместе они смотрят и обсуждают что-то в телефоне.
Как удалось выяснить, избранника Орловой зовут Валерий, ему около 50 лет и он — серьезный бизнесмен. Свои новые отношения Ольга пока не афиширует — пара встречается недавно, но говорят, что намерения у Валерия уже самые серьезные.
Да, у меня есть мужчина, который за мной ухаживает. И я его ухаживания принимаю,
— разоткровенничалась в шоу «Алена, блин!» Орлова, но открывать прочие подробности своего романа отказалась.