Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей: «В распаде наших отношений нет вины третьих лиц»

Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу! (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)