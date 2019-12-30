Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей: «В распаде наших отношений нет вины третьих лиц»

Несколько дней назад 33-летняя певица Пелагея объявила о разводе с 27-летним хоккеистом Иваном Телегиным. Звезда опубликовала большой пост в микроблоге, в котором отметила, что о трех годах семейной жизни не жалеет, но на этом их история закончилась, пишет Сплетник.
Два дня назад же высказался и спортсмен. Он написал, что все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается.
Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу! (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)
— написал Телегин.
Тем самым Иван отрицает, что их семья распалась из-за измены. Недавно в Сети появилось фото, на котором он и бизнесвумен Мария Гончар запечатлены держащимся за руку. Интернет-пользователи решили, что это предполагаемая любовница хоккеиста.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин поженились в 16 июня 2016-го. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе Москвы. В январе 2017 года супруги впервые стали родителями: у них родилась дочь Таисия.