Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах в Европе: самые бюджетные туры

С учетом всех расходов, кроме проживания и авиабилетов, на горнолыжных курортах Болгарии Боровец и Банско туристы тратят за шесть дней около 530 евро на человека. Третью строчку рейтинга занимает итальянский курорт Бардонеккья. Помимо высокого уровня сервиса, здесь недорогие ski-пассы – 160 евро на шесть дней.

Любопытно, что итальянские горнолыжные курорты занимают пять позиций в ТОП-10 самых бюджетных вариантов. Выгодно можно отдохнуть на альпийском курорте Сестриере, Саузе, Ла-Туиль и Червиния. В числе недорогих также оказались курорты Краньска Гора в Словении, австрийский Эльмау и шведский Вемдален.

Дороже всего в Европе катание на лыжах обойдется на швейцарском курорте Церматт. За питание, ski-пассы, аренду снаряжения и обучение катанию здесь придется выложить более 1200 евро в неделю. К слову, в числе пяти самых дорогих курортов оказались исключительно австрийские и швейцарские направления.