Лера Кудрявцева сняла на видео, как выглядит её грудь без имплантов

Лера продолжает делиться подробностями о своём состоянии. Теперь она показала, как выглядит после хирургического вмешательства. Артистка опубликовала видео у себя в Instagram, на котором ест сладости и произносит фразу "Ну нет у нас ананасов" после кадра, где видна грудь. Также Кудрявцева добавила надпись "Всё тлен, жизнь — боль".

Ранее Лера рассказывала, что установила импланты 15 лет назад и всё это время из-за них страдала синдромом хронической усталости. Операцию по удалению пришлось сделать, когда наконец заметили лопнувший имплант, который протекал уже несколько лет.