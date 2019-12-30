Экс-жена рыжего из «Иванушек» вышла замуж

Марина и Андрей сочетались браком в Санкт-Петербурге. 28 декабря они приехали в один из ЗАГСов Северной столицы, чтобы скрепить отношения печатью.

Событие отметили скромно. Пара заказала ужин на двоих в дорогом ресторане. Влюбленным подали стейки из говядины, приготовленные в золоте.

Интересно, что бывшая жена рыжего из "Иванушек" взяла фамилию нового мужа. Об этом Марина рассказала в Instagram, опубликовав свидетельство о браке.

ФОТО: Скриншот с Instagram

В Сети многие удивлены поспешностью, с которой развиваются отношения экс-супруги солиста группы "Иванушки" и баскетболиста. От предложения руки и сердца до замужества прошло всего три недели. Ходят слухи, что пара поторопилась со штампом в паспорте из-за беременности Марины.

Андрей Григорьев-Апполонов об этой свадьбе пока не высказался. Он с неохотой говорит об экс-избраннице. Когда журналисты просили прокомментировать помолвку Марины, рыжий из "Иванушек" ответил:

Вы по поводу бывшей жены? Совет да любовь, восклицательный знак...

И бросил трубку.