Кто разбогатеет в 2020 году: нумеролог дала прогноз про деньги по дате рождения

Ведический нумеролог и астролог Яна Ваганова уверена — можно не только посчитать, что было в прошлом году, но и увидеть перспективы на предстоящий. Эксперт поможет читателям 5-tv.ru узнать все о деньгах в их жизни в 2020 году.

Для начала нужно определить ваше «число экспрессии». Возьмите дату и месяц вашего рождения и доведите до единичного значения. Например, если дата рождения 28.12, то у вас должно получиться: 2+8+1+2 = 13 = 1+3 = 4. Дальше остается только выбрать из приведенного ниже списка вашу цифру.

Число экспрессии 1

В 2019 году было много трат, не очень выдающийся год на результаты, скорее хлопотный. 2020-й может дать рождения детей. По финансам год опять не самый процветающий. Начатые дела будут тянуться, и плоды деятельности будут не так заметны. Наберитесь терпения!

Число экспрессии 2

2019 год был непростым, а вот 2020-й обещает быть богатым на крупные покупки, в том числе, недвижимости и транспорта. Холостые и незамужние могут поменять свой статус. Но будьте на чеку, огромное количество желаний, проснувшихся в этом году, надо уметь контролировать.

Число экспрессии 3

В прошлом году было много желаний и внимания противоположного пола. В 2020-м году ожидайте экзотических путешествий. Стоит быть осмотрительными с финансами. Возможны ситуации, когда у вас возьмут в долг и не отдадут, или вложите накопленное своим трудом, и не туда. Считайте деньги в этом году более осмотрительно.

Число экспрессии 4

2019 год был связан с тратами по делу и без дела, а вот 2020-й будет процветающим по всем статьям: крупные покупки, встреча любимого человека, свадьба, зачатие, одним словом, будут судьбоносные и положительные изменения. Для творческих людей, это самый плодотворный год, не упускайте такие периоды и прикладывайте усилия в большей мере.

Число экспрессии 5

2019 год был «хлебным» и творческим, пришел новый источник дохода. Следующий год будет связан с изменениями на работе: различные перестановки, реорганизации, возможность сменить вид деятельности. В отношениях и финансах небольшая натяжка. Однако это временно, развивайте терпение. Зато перемещений в этот год будет выше крыши, поездки внутри страны вам обеспечены.

Число экспрессии 6

Прошлый год был нестабильным, и этот не несет особых перемен. Помните, что трудности, которые происходят с нами, закаляют наш характер и выводят на новый жизненный уровень. Год хорош для инвестиций и налаживания отношений со старшим поколением.

Число экспрессии 7

2019 год принес немало изменений, и все они были мягко говоря непростыми. Впереди поддержка от властных людей. Если быть настойчивым, четко ставить цели перед собой, то 2020 год даст не только финансовое процветание, но и конкурентоспособность во всех сферах.

Число экспрессии 8

2019 год потребовал много усилий, чтобы прожить его достойно. 2020-й, наконец-то, одарит за прошлые заслуги. Все, к чему вы долго стремились и о чем мечтали в последние несколько лет, будет вами получено. Если вы мечтали о собственном жилье, новой работе или о декретном отпуске, шансы получить это намного выше, чем когда-либо.

Число экспрессии 9