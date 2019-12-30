Была хорошей девочкой в этом году: эстонской певице сделали ширканый подарок на Новый год

Но сейчас это уже не так важно, ведь прямо перед Новым годом певице подарили новый Volkswagen T-Roc! Этой новостью девушка незамедлительно поделилась в Instagram.

Напомним, в сентябре эстонская певица Грете Пайа (24) беззаботно проводила выходные в Табасалу. Ничто не предвещало беды... Однако, когда она вернулась на парковку после прогулки, перед ней предстала жуткая картина: в ее автомобиль врезалась другая машина.

Моя машина, к несчастью или к счастью, приняла на себя удар первой. Второму автомобилю Audi помяли задний бампер,

— уточнила девушка и добавила, что очевидцами происшествия был мужчина со своей семьей. Он и позвонил в полицию.

По словам Грете, в момент столкновения мужчина находился примерно в семи метрах от места событий. По его словам, в машине находились два мужчины, которые выглядели нетрезвыми, после столкновения покинули автомобиль, выкурили несколько сигарет, а потом внезапно бросились в разные стороны, оставив свой автомобиль на парковке, внутри которого остался мобильный телефон одного из мужчин.

Хотя и водитель Honda, и пассажир сбежали в лес вскоре после аварии, полиции все же удалось задержать обоих,