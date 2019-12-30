Выкидыш и болезни: через что пришлось пройти звездам сериала «Сваты»

В далеком 2008 году Владимир Зеленский вместе с командой авторов создал две серии шоу под названием «Сваты». Проект не планировали продолжать, но рейтинги премьерных частей оказались настолько высокими, что родилась идея написания полноценного сценария для нескольких сезонов.

Ну а дальше случилось то, что уже хорошо знают поклонники: бесконечные съемки новых серий, документальные фильмы, спин-оффы и даже мультфильм по мотивам комедийного шоу. Исполнители главных ролей, которые и до этого были популярны, благодаря «Сватам» обрели безмерную зрительскую любовь.

Как же изменились актеры и их судьбы за последние годы, и почему над сериалом вот уже несколько лет сгущаются тучи?