Пн, 30.12.2019
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Полина Гагарина устроила зажигательные танцы в сексуальном вечернем платье

Полина Гагарина.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Певица опубликовала видео в сторис на своей странице в соцсети, пишет Пятый канал.

Певица Полина Гагарина разгорячила фанатов зажигательными танцами в сторис в своем Instagram-профиле. Артистка показала, как проходит подготовка к очередной фотосессии.

В кадре поп-исполнительница динамично двигается под музыку в черном платье с сексуальным разрезом на бедре. Провокационности образу добавляют ботфорты кораллового цвета. Знаменитость кокетничает на камеру и радуется собственной танцевальной импровизации.

Фотографиями в том же амплуа звезда поделилась и на своей странице в социальной сети. Образ роковой женщины очаровал мужа Гагариной Дмитрия Исхакова.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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