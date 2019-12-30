Полина Гагарина устроила зажигательные танцы в сексуальном вечернем платье

Певица Полина Гагарина разгорячила фанатов зажигательными танцами в сторис в своем Instagram-профиле. Артистка показала, как проходит подготовка к очередной фотосессии.

В кадре поп-исполнительница динамично двигается под музыку в черном платье с сексуальным разрезом на бедре. Провокационности образу добавляют ботфорты кораллового цвета. Знаменитость кокетничает на камеру и радуется собственной танцевальной импровизации.

Фотографиями в том же амплуа звезда поделилась и на своей странице в социальной сети. Образ роковой женщины очаровал мужа Гагариной Дмитрия Исхакова.