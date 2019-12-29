Девушки пожаловались на новый способ тайно снимать их на камеру в раздевалках

По словам пользовательницы, инцидент произошел в магазине Forever 21 в американском штате Техас. Мужчина притворился, что завязывает шнурки рядом с дверью в ее кабинку. Он прикрыл телефон другой одеждой, при этом камера устройства была направлена в сторону девушки.

Issyr записала происходящее на видео и пожаловалась сотрудникам магазина. Другая девушка услышала ее и сказала, что с ней произошла такая же ситуация. Когда пользовательница рассказала о поступке мужчины в Twitter, ее публикация быстро стала вирусной и набрала 142 тысячи лайков.

LADIES!!! beware of your surroundings!!!! this man was was recording me changing clothes in a dressing room at forever 21. we told the employees and another girl overheard and said he did the same thing to her. at baybrook mall in friendswood tx pic.twitter.com/Ktj1TnUzSI — 🌿bel🕊 (@issyr_) December 27, 2019

Еще одна девушка в комментариях написала, что с ее лучшей подругой произошло то же самое. Некоторые комментаторы раскритиковали поведение Issyr. По их мнению, она должна была резко открыть дверь или вырвать у мужчины телефон, однако девушка объяснила, что дверь открывалась внутрь, а не наружу, и сначала она не была уверена в том, что ее действительно снимают на видео.

Большинство юзеров поддержали Issyr.

Так жаль, что на тебя нападают. Классический виктимблейминг и причина, по которой многие жертвы никогда не рассказывают о пережитом. Ты все сделала правильно,