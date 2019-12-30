Любовный гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января 2020 года

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют к ним прислушаться, чтобы начать 2020 год на позитивной ноте.

Овен

На этой неделе Овнам важно следить за настроением и привлекать в жизнь позитивные мысли. Такой настрой поможет справиться с недоброжелателями и избежать начала токсичных отношений. В любви повезет тем, кто будет рассчитывать на себя, доверяя внутреннему чутью как при выборе партнера, так и при общении с близкими.

Телец

Тельцам повезет в любви, если они проведут уходящий 2019 в делах, а с первого января посвятят время близким. На этой неделе энергетика планет будет меняться, что может сказаться на настроении. Избежать уныния помогут близкие, чья поддержка позволит забыть о проблемах и насладиться счастьем.

Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам отказаться от выяснения отношений в уходящем году. Конфликты не добавят радости и могут послужить причиной разрыва или серьезных проблем в отношениях. С первого числа ситуация поменяется, и в это время Близнецам привлечь в жизнь любовь помогут проверенные шепотки.

Рак

Уходящий год — опасное время. Нервное состояние, суета и желание успеть все и сразу негативно отразятся на настроении, что может спровоцировать конфликты с любимыми. В эти дни Ракам нужно быть максимально сдержанными. Счастье в личной жизни наступит с первого дня нового года. В январе будет проще привлечь любовь, а также разрешить конфликты в парах.

Лев

Любовь, романтика, счастье в личной жизни — не пустые слова для Львов. Все это будет, если немного потерпеть. Агрессивное положение планет 30 и 31 декабря, а также 1 января — время осторожности, а со 2 числа наступит время для активных действий. Любовь придет, стоит ее лишь позвать и поверить в то, что счастья достоин каждый.

Дева

Девам в уходящем году астрологи рекомендуют проявить выдержку. В этот период энергетика планет и звезд довольно агрессивна, что чревато обострением конфликтов. Выяснять отношения не стоит, и даже после того, как ситуация наладится, Девам для счастья в личной жизни стоит научиться искать компромиссы и разрешать конфликты на ранней стадии.

Весы

Неделя для Весов пройдет удачно, а переход в новый 2020 год — успешно, если прислушаться к рекомендациям астрологов. Весам стоит уделить время себе, исполнить заветную мечту в уходящем году, а затем приниматься за строительство отношений. Тем, кто в парах, и тем, кто находится в поиске, одинаково повезет, если настроиться и взять на подмогу талисманы.

Скорпион

Удача улыбнется Скорпионам, если в период с 30 по 5 января они смогут сдержаться и не отвечать агрессией на выпады близких. Стоит помнить о том, что все устают, и такое поведение — всего лишь следствие стресса. Тем, кто сможет совладать с эмоциями, не составит труда изменить личную жизнь к лучшему, встретить вторую половинку и обрести гармонию в семье.

Стрелец

Стрельцам стоит опасаться главного врага любви — перепадов настроения. В декабре 2019 это будет не так заметно из-за чрезмерной занятости, а с 1 января, когда бег замедлится, нужно будет справляться с собой. Исключить неприятности, связанные с сильными эмоциями, получится, если обратить внимание на медитации.

Козерог

Справиться с проблемами личной жизни Козерогам поможет необходимая пауза и отдых. После бешеных дней, завершающих год, нужно восстановить силы , и астрологи рекомендуют Козерогам заняться именно этим. Небольшой перерыв позволит не только отдохнуть, но и понять, в каком направлении двигаться, чтобы стать счастливыми.

Водолей

Праздники Водолеям астрологи рекомендуют провести в узком кругу близких. Это поможет укрепить семейные узы и стать сплоченнее. Одиноким представителям данного знака планеты приготовили сюрприз, и чтобы он не был напрасным, нужно внимательно следить за вестниками приближающейся любви.

Рыбы