Арена плакала: муж Заворотнюк вынес на лед маленькую дочь

В сети впервые за долгое время появился совместный снимок Петра Чернышева с годовалой дочкой, сообщает Viva.
После того, как стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком, ее близкие практически перестали появляться на публике, отказываются комментировать состояние актрисы и не выходят на связь с поклонникми. Более того, новыми фотографиями в своей соцсети изредка делится лишь старшая дочь Заворотнюк Анна. Поэтому, каково же было удивление поклонников, когда Петр Чернышев появился на публике с годовалой дочкой Милой.
Как передает КП, вчера, 27 декабря, муж актрисы выступал на ледовом шоу Татьяны Навки. Друзья фигуриста решили сделать ему сюрприз, и в конце выступления сообщили, что в зале находится их маленькая дочь Мила.
Чернышев тут же взял малышку на руки и вынес ее на лед. Так трогательно целовал годовалой дочке ручки, что вся арена плакала,
— пишет издание.
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