Арена плакала: муж Заворотнюк вынес на лед маленькую дочь

После того, как стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком, ее близкие практически перестали появляться на публике, отказываются комментировать состояние актрисы и не выходят на связь с поклонникми. Более того, новыми фотографиями в своей соцсети изредка делится лишь старшая дочь Заворотнюк Анна. Поэтому, каково же было удивление поклонников, когда Петр Чернышев появился на публике с годовалой дочкой Милой.