Королева нарушила протокол ради принцессы Беатрис и ее возлюбленного

Дочь принца Эндрю переживает непростые времена из-за секс-скандала с участием своего отца. Беатрис готовится к свадьбе, но все приготовления оказались омрачены этой тенью на имени ее отца.

Именно поэтому Елизавета II позволила внучке отправиться в Сандрингем вместе со своим женихом, 34-летним миллионером Эдоардо Мапелли Моцци из Италии. Обычно неженатые пары не допускались до этого торжества.

Королева не сделала исключения даже для Кейт Миддлтон, которая ни разу не проводила праздники с семьей принца Уильяма до их свадьбы. Впрочем, Меган Маркл Елизавета уже позволила составить компанию принцу Гарри до брака.

Торжества в Сандрингеме длятся несколько дней. Рождественским утром все королевское семейство отправилось на службу в церковь Святой Марии Магдалены.