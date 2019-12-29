Королева нарушила протокол ради принцессы Беатрис и ее возлюбленного

31-летняя принцесса Беатрис Йоркская традиционно отметила Рождество в кругу своей семьи в Сандрингеме. Ради внучки королева Великобритании нарушила протокол, сообщает Cosmo.
Дочь принца Эндрю переживает непростые времена из-за секс-скандала с участием своего отца. Беатрис готовится к свадьбе, но все приготовления оказались омрачены этой тенью на имени ее отца.
Именно поэтому Елизавета II позволила внучке отправиться в Сандрингем вместе со своим женихом, 34-летним миллионером Эдоардо Мапелли Моцци из Италии. Обычно неженатые пары не допускались до этого торжества.
Королева не сделала исключения даже для Кейт Миддлтон, которая ни разу не проводила праздники с семьей принца Уильяма до их свадьбы. Впрочем, Меган Маркл Елизавета уже позволила составить компанию принцу Гарри до брака.
Торжества в Сандрингеме длятся несколько дней. Рождественским утром все королевское семейство отправилось на службу в церковь Святой Марии Магдалены.
Недавно стало известно, что свадьба принцессы Беатрис из-за секс-скандала будет скромнее, чем у Кейт и Меган. Дочь принца Эндрю отказалась от вечеринки в честь помолвки. Ей пришлось нарушить свадебную традицию из-за ситуации с отцом.