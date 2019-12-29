Вс, 29.12.2019
Самая грустная галерея: эти милые кошки и собаки так и не нашли в канун Рождества своих хозяев СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Очень счастливый день»: в семье Оксаны Самойловой произошло прибавление
ВИДЕО!

Оксана Самойлова и рэпер Джиган

ФОТО: Instagram

31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган приготовили дочерям подарок на Новый год. Супруги неожиданно сами для себя решились на прибавление в семействе, пишет Cosmo.

Оксана поделилась видео трогательного момента, когда они с мужем возвращаются домой с презентами для девочек. Пару встретила восьмилетняя Ариела и пятилетняя Лея. А двухлетняя Майя в этот момент спала.

Не знаю, как это произошло. Я просто зашла в магазин за абсолютно другими вещами, и дальше ничего не помню, 

— призналась Самойлова. Она отметила, что на такую спонтанную покупку ее уговорил муж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on

Мы вообще не думали об этом и не планировали. Сегодня очень счастливый день,

— резюмировала беременная брюнетка. Девочки с удивлением обнаружили, что из подарочных коробок выбрались два черных щенка.

Сестры обрадовались появлению новых питомцев. Их эмоции разделил и звездный папа. Он тоже с интересом наблюдал за первой встречей дочерей с щенками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on

НАВЕРХ