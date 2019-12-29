«Очень счастливый день»: в семье Оксаны Самойловой произошло прибавление

Оксана поделилась видео трогательного момента, когда они с мужем возвращаются домой с презентами для девочек. Пару встретила восьмилетняя Ариела и пятилетняя Лея. А двухлетняя Майя в этот момент спала.

Не знаю, как это произошло. Я просто зашла в магазин за абсолютно другими вещами, и дальше ничего не помню,

— призналась Самойлова. Она отметила, что на такую спонтанную покупку ее уговорил муж.

Мы вообще не думали об этом и не планировали. Сегодня очень счастливый день,

— резюмировала беременная брюнетка. Девочки с удивлением обнаружили, что из подарочных коробок выбрались два черных щенка.