Обнаженный снимок беременной Эшли Грэм вызвал жаркие споры в сети

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала снимок с недавней фотосессии, в которой снялась полностью обнаженной, на поздних сроках беременности. Автором снимка стал популярный фотограф Касс Берд.

В кадре знаменитость позирует абсолютно обнаженной, демонстрируя свое тело в позе из йоги: она стоит на коленях и прогнувшись назад держится за стопы. Фотографию модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Ненавистники обрушились с критикой на модель. По их мнению, тело беременной Эшли не привлекательно и ей не стоило выставлять такие интимные фото на всеобщее обозрение.

«Не первая беременная — перестань пытаться вести себя, как будто никто не видел, как рождаются дети!!! Никто не хочет видеть это»;

«Это не привлекательно»;

«Почему все думают, что они должны показать все?» — написали пользователи.

Однако поклонники Грэм восхитились смелостью знаменитости. Восторженные комментарии также оставили американская комедийная актриса Уитни Каммингс, супермодель Хелена Кристенсен и Эмили Ратаковски.

«Абсолютная богиня»;

«Это великолепное доверие»;

«Тело женщины такое удивительное! Особенно у беременной»;

«Истинная красота», — написали фанаты.