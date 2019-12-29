Обнаженный снимок беременной Эшли Грэм вызвал жаркие споры в сети
Модель plus-size опубликовала смелый кадр на своей странице в Instagram, передает 5-tv.
Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала снимок с недавней фотосессии, в которой снялась полностью обнаженной, на поздних сроках беременности. Автором снимка стал популярный фотограф Касс Берд.
В кадре знаменитость позирует абсолютно обнаженной, демонстрируя свое тело в позе из йоги: она стоит на коленях и прогнувшись назад держится за стопы. Фотографию модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Ненавистники обрушились с критикой на модель. По их мнению, тело беременной Эшли не привлекательно и ей не стоило выставлять такие интимные фото на всеобщее обозрение.
«Не первая беременная — перестань пытаться вести себя, как будто никто не видел, как рождаются дети!!! Никто не хочет видеть это»;
«Это не привлекательно»;
«Почему все думают, что они должны показать все?» — написали пользователи.
Однако поклонники Грэм восхитились смелостью знаменитости. Восторженные комментарии также оставили американская комедийная актриса Уитни Каммингс, супермодель Хелена Кристенсен и Эмили Ратаковски.
«Абсолютная богиня»;
«Это великолепное доверие»;
«Тело женщины такое удивительное! Особенно у беременной»;
«Истинная красота», — написали фанаты.
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