В новогоднюю ночь в Пыхья-Таллинне состоится грандиозное шоу

В акватории прилегающей к площади Ноблесснери гавани будет создана водяная стена, на которой и будет проецироваться лазерное шоу, подготовленное фирмой Eventech. Световые эффекты будут сопровождаться музыкой. Мероприятие призвано предложить альтернативу традиционному салюту, который беспокоит домашних животных, птиц и людей.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд отметил, что использование пиротехники в канун Нового года и в новогоднюю ночь стало массовой проблемой.

«Почти все столичные районы, которые ранее устраивали салют, отказались от этой практики. Но это не уменьшило количество ракет, запущенных в частном порядке, откоторых страдают как домашние животные, так и люди. Поэтому мы считаем, что нужна альтернатива. Призываю всех отказаться от использования в новогоднюю ночь пиротехники и приглашаю в портовый городок Ноблесснери, где состоится незабываемое световое представление», - сказал Ярвелайд.

По словам представительницы администрации портового городка Ноблесснери Анн Виркус, большую часть расходов, связанных с организацией лазерного и светового шоу, взяли на себя работающие на территории портового городка фирмы.

«Мы хотим показать, что праздновать и веселиться в новогоднюю ночь можно таким образом, чтобы это никого не подвергало опасности и не вредило окружающей среде», - сказала Виркус.