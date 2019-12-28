Ксения Собчак: «Моя молодость – вульгарщина»

Это сейчас 38-летняя Ксения Собчак является голосом поколения и кумиром миллионов. Теледива успевает и создавать шоу на YouTube, и светские вечеринки посещать, и в социальной жизни участвовать. А когда-то к звезде мало кто относился всерьез: в середине 2000-х Собчак называли блондинкой в шоколаде, а ее образы многим казались вульгарными.

Как оказалось, Ксения и сама не в восторге от той эпохи, поэтому ее не прельщает мода на тренды 2000-х. «Эта музыка, адский макияж — всю эту дешевку я ненавидела. Почему она уже столько времени в моде? Да, это моя молодость, но моя молодость — вульгарщина. Ведь в 50-е и 60-е все было так аккуратно, строго. Даже в 90-е в коллекциях Тома Форда был минимализм, а потом началось все вот это», — сетует Ксения Анатольевна.

Ксения Собчак, 2004 год ФОТО: STRINGER/AFP

Конечно, есть вещи, по которым телеведущая скучает. Например, смерть легендарного Паши Фейсконтроля заставила ее вспомнить про бурные вечеринки в клубах, которые всего 10 лет назад были популярны как среди рядовых граждан, так и среди олигархов.

«Раньше столик в клубе стоил по 25 тысяч евро. Там за одним сидел Прохоров, за другим — Потанин. Туда приходили знакомиться, женихаться, а потом мода прошла. Ушла эпоха! Сейчас тусоваться уже не модно», — рассказала Ксения.

Со времен своей молодости Собчак очень изменилась, в том числе и внешне. Стала выбирать наряды более утонченного стиля, отказалась от странных причесок в пользу строгих и элегантных укладок. Все это заставило поклонников обсуждать пластические операции, к которым якобы прибегала звезда. «Мне все время пишут, что я делала какое-то невероятное количество пластических операций. Мне хочется спросить у таких людей: «Ребята, вы думаете, что если бы я делала пластику, то я бы так выглядела? Вы считаете, что я настолько сумасшедшая?» — шутит знаменитость.

Ксения Собчак, 2007 год ФОТО: Belousov Vitaly/COVI

Перемены произошли и в поведении Ксении. Сейчас ей уже не интересны шумные тусовки. Гораздо приятнее сходить в театр, чем ехать на Ибицу, чтобы потанцевать под модного диджея. И все же свадьба Собчак с режиссером Константином Богомоловым стала одним из самых обсуждаемых и скандальных событий 2019 года. Все дело в том, что влюбленные превратили праздник в настоящий балаган. Так они хотели высмеять современные марьяжные традиции.

«Я столько свадеб провела! Мы хотели на своем торжестве собрать весь этот трэш воедино. Не хватало только танцев на газете и конкурса с карандашом, который нужно засунуть в бутылку. Я прямо переживала, что этих конкурсов не было», — поделилась Ксения.

Ксения Собчак, 2007 год ФОТО: Roshchupkin Ruslan/COVI

Сейчас телеведущая то и дело рассказывает о том, как она счастлива рядом с Богомоловым. По словам Собчак, она готова бороться с любыми соперницами, которые только посмеют взглянуть на ее супруга. При этом Ксения не отрицает, что есть и другие мужчины, способные привлечь ее внимание.

«Мне уже ничего не надо, я глубоко замужем на ближайшие пару месяцев. Но если размышлять о мужчинах, в которых можно влюбиться, то это Эрнст, Мамут. Женщины влюбляются в талант и ум. Вообще мало людей, которые были бы и едкие, и классные», — заявила Ксения.