Фуршеты, вертолет и ароматические свечи: райдер группы «Ленинград»

После разговоров о роспуске группы «Ленинград» ее востребованность возросла в разы. За одно выступление артисты получают около 145 тысяч евро. Кроме того, Сергею Шнурову предоставляют шикарные условия, которым может позавидовать любая российская звезда, пишет Starhit.ru.
22 года назад Сергей Шнуров едва мог представить, во что выльется идея создать «Ленинград». Арт-проект, в который мало кто верил, превратился в культовую группу с миллионами поклонников. Сегодня артисты получают за концерт приличный гонорар — 150 тысяч долларов и требуют от организаторов эксклюзивных условий.
Так, согласно райдеру, команде из 17 человек, должны предоставить трехразовое питание с богатым выбором блюд. Причем, у лидера группировки отдельное ВИП-обслуживание. «Пожалуйста, будьте требовательны и придирчивы к выбору ресторана», — говорится в райдере.
Перелет коллектива до места назначения также обойдется заказчикам в круглую сумму. Говорят, что Шнурову и его супруге Ольге Абрамовой нужно предоставить места в бизнес-классе, а остальным музыкантам оплатить эконом. Если расстояние от аэропорта до площадки или апартаментов слишком большое, то «Ленинград» попросит вертолет. Отдельный транспорт понадобится и технике — ее перевозка на грузовиках стоит почти 10 тысяч евро.
На гастролях Шнуров предпочитает жить на широкую ногу. В люксовом номере пятизвездочного отеля должны быть: 10 литров воды, миндальное молоко, мини-бар и кофе. По сообщениям журналистов, в Москве звезда и вовсе попросит номер за миллион рублей в ночь.
К гримеркам тоже отдельное требование. Звезда хочет чувствовать себя уютно, поэтому прописал в райдере ковры, растения в горшках, ароматические свечи, кофемашину, мягкий диван и хорошую вентиляцию. Из перекусов между выходами на сцену — мед, варенье, хлеб, сливочное масло, фруктовые нарезки. «Ленинград» привык работать в полную силу, нередко группу просят выступить на бис, а это значит, что у организаторов за кулисами должно быть наготове сразу 22 полотенца.
Если райдер проигнорируют, то заказчиков ждут серьезные проблемы, в частности, крупные штрафы. За некомфортабельный отель и перелет — по 10 тысяч евро, за плохое питание — 2 тысячи, за технические проблемы на концертах — около 2 тысяч.