Фуршеты, вертолет и ароматические свечи: райдер группы «Ленинград»

22 года назад Сергей Шнуров едва мог представить, во что выльется идея создать «Ленинград». Арт-проект, в который мало кто верил, превратился в культовую группу с миллионами поклонников. Сегодня артисты получают за концерт приличный гонорар — 150 тысяч долларов и требуют от организаторов эксклюзивных условий.

Так, согласно райдеру, команде из 17 человек, должны предоставить трехразовое питание с богатым выбором блюд. Причем, у лидера группировки отдельное ВИП-обслуживание. «Пожалуйста, будьте требовательны и придирчивы к выбору ресторана», — говорится в райдере.

Перелет коллектива до места назначения также обойдется заказчикам в круглую сумму. Говорят, что Шнурову и его супруге Ольге Абрамовой нужно предоставить места в бизнес-классе, а остальным музыкантам оплатить эконом. Если расстояние от аэропорта до площадки или апартаментов слишком большое, то «Ленинград» попросит вертолет. Отдельный транспорт понадобится и технике — ее перевозка на грузовиках стоит почти 10 тысяч евро.

На гастролях Шнуров предпочитает жить на широкую ногу. В люксовом номере пятизвездочного отеля должны быть: 10 литров воды, миндальное молоко, мини-бар и кофе. По сообщениям журналистов, в Москве звезда и вовсе попросит номер за миллион рублей в ночь.

К гримеркам тоже отдельное требование. Звезда хочет чувствовать себя уютно, поэтому прописал в райдере ковры, растения в горшках, ароматические свечи, кофемашину, мягкий диван и хорошую вентиляцию. Из перекусов между выходами на сцену — мед, варенье, хлеб, сливочное масло, фруктовые нарезки. «Ленинград» привык работать в полную силу, нередко группу просят выступить на бис, а это значит, что у организаторов за кулисами должно быть наготове сразу 22 полотенца.